Lions Club Dragsholm tog lørdag fat på julelotteriet ved at sælge lodder i Asnæs Centret. Fra venstre ses Jens Christian Larsen, Tage Thaulov, Jan Kofoed og Jens Foglmann fra foreningen. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Lions Club Dragsholm tog hul på julelotteriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lions Club Dragsholm tog hul på julelotteriet

Odsherred - 31. oktober 2020 kl. 19:13 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Fire mænd, tre med mundbind, en med visir, udgjorde lørdag Lions Club Dragsholms team i Asnæs Centret, hvor den velgørende organisation tog hul på sit årlige julelotteri.

- Vi har først salgsdag i dag, og der har været mange, som er kommet forbi. Det er faste kunder. Vi kender dem fra år til år. De har været glade for, at vi er startet op. Det er virkelig en fornøjelse, at så mange bakker op om vores lotteri, også fra erhvervslivet, som jo leverer gevinsterne, fortæller Jens Foglmann.

Lodderne kan også købes i butikker rundt omkring i den tidligere Dragsholm Kommune.

Julelotteriet bliver holdt for 21. gang, og det foregår i et samarbejde med Lions Svinninge. Igennem årene er det blevet til mere end 1,1 mio. kr. Penge, som går til en række velgørende formål i lokalsamfundet.

- Det er en win-win, for de penge, vi får ind, bliver givet ud til lokale. Modtagerne er lige fra den unge studerende til ældre personer. Modtagerne er meget bredt sammensat. Desværre kan vi i ikke i år sende en udvekslingsstuderende til udlandet på grund af coronaen. Vi plejer ellers at sende en eller to unge personer afsted hvert år, siger Jens Foglmann.

Lions Club Dragsholm uddeler årligt omkring 100.000 kr. i tilskud til lokale, nationale og internationale personer og projekter.

- Men de fleste penge går til det lokale, siger Jens Foglmann.

Lions Club Dragsholm plejer også at tjene penge ved at deltage i Vig Festival. Og så har foreningen en pølsevogn, som lejes ud med personale.

Lions Club Dragsholm hjælper en gang imellem til, når Lions Club Odsherred holder loppetorv i Nykøbing.

- Men ellers er vi to selvstændige klubber, siger Jens Foglmann.

Begge klubber har lidt over en snes medlemmer.

- Vi har en velfungerende klub i dag, men vi vil gerne have flere medlemmer, og vi har også nye på vej. Vi prøver på at få et glidende generationsskifte i Lions Club Dragsholm, for vi, som er med nu, er jo nogle modne folk, som har været med fra starten, siger Jens Foglmann.