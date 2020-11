Line drømmer om Det kongelige Teater

Efter tre uger i salonen begyndte hun at klippe frivillige kunder gratis, dog under vejledning fra en af kollegerne, der også rettede evt. fejl. Efter tre måneder var hun så god, at det ikke var gratis mere, kun billigere end hos kollegerne.

- Det var fedt at være til svendeprøve, det har jeg set frem til i fire år, og jeg var oppe i ni discipliner. En af opgaverne var en festfrisure, hvor håret skulle sættes op og vi selv kunne bestemme temaet. Jeg valgte maskebal, der er old school-agtig med fingerfald.

Hun har to gange tidligere været til DM indenfor sit fag og var til Skills i januar. Det har givet erfaring med at være i pressede situationer.

Helt udlært som frisør er hun 4. januar 2021 og senere er planen at uddanne sig som make-up artist og stylist, uddannelser som hun selv skal betale ca. 75.000 kr for.

- Jeg har pengene til uddanelsen, dels via mine forældre der har oprettet en børneopsparing til mig, der var øremærket til hus, uddannelse og bil, og da jeg allerede har hus og bil, så er det nu hjælp til uddannelsen, foruden at jeg selv har sparet op.

- Min plan at at blive freelancer med de tre fag for at kunne arbejde i filmbranchen, på teatre, modeshows og være på photoshoots. Og allermest drømmer jeg om at arbejde på Det kongelige Teater, der har meget specielle opgaver. I dag bruger de svenske specialister, men jeg synes, at det på længere sigt skal være mig.