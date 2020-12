Se billedserie Benny Eilstrup skriver under på sammenlægningsaftalen mellem Kildehuse-Strandhuse Vandværk og Odsherred Forsyning, mens forsyningens konstituerede direktør, Claus Thorsen (yderst t.v.) bestyrelsesformand Allan Andersen og kasserer i Kildehuse-Strandhuse Vandværk, Torben Møller ser til at det går rigtigt for sig. Foto: Odsherred Forsyning

Lille vandværk slutter sig til Odsherred Forsyning

Odsherred - 12. december 2020 kl. 17:58 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

KILDEHUSENE: Kildehuse-Strandhuse Vandværk har indgået aftale med Odsherred Forsyning og bliver en del af Forsyningen fra årsskiftet.

Aftalen betyder, at 176 drikkevandskunder bliver en del af Odsherred Vand A/S, når sammenlægningen af Kildehuse-Strandhuse Vandværk I/S og Odsherred Forsyning bliver en realitet.

Fredag middag var parterne samlet på Kildehuse-Strandhuse Vandværk for at underskrive aftalen og markere sammenlægningen, som vil sikre værkets fremtidige drift, økonomi og forsyningssikkerhed og tillige en løbende ledningsrenovering.

- For forbrugerne i området betyder aftalen, at de kommer med i et forsynings-fællesskab, der drager fordel af sin størrelse. Udbyttet af sammenlægningen er større driftssikkerhed samt en hurtigere responstid i forbindelse med fejlmeldinger, fortæller Kim E. Nielsen, teknisk chef hos Odsherred Forsyning.

Allan Andersen, bestyrelsesformand i Odsherred Forsyning og byrådsmedlem for Socialdemokratiet, glæder sig over processen og den gode dialog med Kildehuse-Strandhuse Vandværk og de fordele, forbrugerne i området opnår med sammenlægningen.

- Som lille vandværk med få tilknyttede ejendomme, er der ikke så mange om at dele de udgifter, der er forbundet med at drive vandværk, som når man indgår i et større forsyningsfællesskab, uddyber han.

Forbrugere i Kildehuse-Strandhuse-området skal fremover betale samme takst for vandet som Odsherred Vands øvrige forbrugere, og de opnår dermed en besparelse. For en familie med et årligt vandforbrug på 100 m3 vand er der tale om en besparelse på cirka 300 kroner om året.