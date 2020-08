Den lille festival Asgaard Rockdown i Asnæs, lørdag den 8. august, er kommet i farezonen, efter at regeringen torsdag - på baggrund af de stigende corona-smittetal - har besluttet, at forsamlingsforbuddet alligevel ikke lempes til 200 personer. Privatfoto

Lille rock-festival er kommet i farezonen

Den lille festival Asgaard Rockdown i Asnæs, lørdag den 8. august, er kommet i farezonen, efter at regeringen torsdag - på baggrund af de stigende corona-smittetal - har besluttet, at forsamlingsforbuddet alligevel ikke lempes til 200 personer fra 8. august.

- Det peger i retning af, at vi nok må aflyse. Jeg tror ikke, at vi slipper gennem nåleøjet. Men nu vil jeg skrive til Midt og Vestsjællands Politi, og så regner jeg med, at vi får det endelige svar fredag, siger Tonny Lynge fra Asgaard Rock Festival, der arrangerer Asgaard Rockdown - som en lille erstatning for den store, aflyste festival.