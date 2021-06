Lille maskine og mini-pæle: Ingen grund til bekymring for pæle-bankeri i svømmehal

Formand for Dragsholm Svømmeklub, Betina Larsen, er bekymret for, at det pæle-bankeri, der skal finde sted i Asnæs Svømmehal for at forstærke fundamenter for de bærende søjler, kan få bassinet til at slå revner, men hun har ikke grund til at være bekymret, siger Ole Schou, indehaver af Schou Birkendorf Arkitekter i Holbæk.