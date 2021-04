Se billedserie Vig Tuske- og Kræmmermarked skulle have åbnet til påske - nu er der måske en chance for, at det kandte marked kan åbne, når alle over 50 år er vaccineret. Foto: Peter Andersen

Lille chance for Vig Kræmmermarked i fase 2

Odsherred - 24. april 2021 kl. 13:09 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Torvemester Søren Helbo, Vig Tuske- og Kræmmermarked, øjner en lille chance for, at det kendte tingfinder-marked kan åbne til sommer, efter at han har skimmet de mange netop udsendte, tekst-tunge sider med anbefalinger fra ekspertudvalget om festivaler og udendørsmarkeder til sommer.

- Sådan med lidt hurtig læsning, så er der, som jeg ser det, en mulighed for, at Vig Tuske- og Kræmmermarked kan åbne i fase 2 (når alle over 50 er vaccineret. red.).

- Der er noget med et loft på 3000 mennesker, og det bør vi kunne holde os under til kræmmermarkederne, og så må vi se, hvad de siger om areal-krav, siger torvemesteren.

- Personligt kan jeg have min tvivl om vores store tre-dagesmarked i august. Hvordan skal vi kunne styre antallet af mennesker til koncerterne i det store telt?

- Og hvis der ikke må være overnatning, kan vi ikke holde markedet, fordi kræmmerne bor i deres campingvogne på markedspladsen i de tre dage.

- Så hvis du spørger om Søren Helbos mening, vil den lyde, at jeg ikke tror på, at der bliver tredages-marked. Men det tager vi stilling til i vores lille udvalg i næste uge, når vi har hørt, hvad politikerne siger, og hvor mange af anbefalingerne der bliver vedtaget, lyder det fra torvemesteren.

- Der er ufatteligt mange sider fra ekspert-udvalget, og det er jo stadig anbefalinger, der først skal vedtages, så jeg gider ikke nærlæse dem før i næste uge, når politikerne har fundet ud af, hvad de vil.

- Flere partier har jo allerede sagt, at de ikke vil være med til det her. Omvendt plejer regeringen at lægge sig meget op ad eksperternes anbefalinger, siger Søren Helbo.

Vig Tuske- og Kræmmermarked har en plan B klar om at køre et lille kræmmermarked på Peterspladsen ved Torvehallen, hvor der vil kunne indhegnes, så der kun er 500 mennesker inde ad gangen.