Lilholt-koncert kan skrues op og ned i størrelse

Lars Lilholt Band har indgået aftale med FK Odsherred, Vig Familieby og Vig Tuske- og Kræmmermarked om openair-koncerten, og i modsætning til problemerne med at regulere antallet af gæster på det aktuelt nedlukkende kræmmermarked kan der skrues op og ned på størrelsen af Lilholt-koncerten.

- Vi har lagt koncerten i et område af kræmmerpladsen, så vi kan hegne koncertpladsen ind og styre, hvor mange der bliver lukket ind.

Torben Møller, FK Odsherred, har tidligere oplyst, at koncertens størrelse kan reguleres efter, hvilke restriktioner der gælder til den tid.

- Bands og bookere er begyndt at arbejde med koncerter, hvor der ikke er så stort gear med, for at tilpasse sig arrangørernes behov.