Lige midt i højsæsonen: Personalemangel presser restauratører til at holde mindre åbent

- Der tegner sig klart billede af, at fødekæden er skåret over, og de unge, der plejer at have sommerjobs i restauranterne, er blevet podere eller smitteopsporere og får en god løn for det. Samtidig har den udenlandske arbejdskraft ikke fået indrejsetilladelse på grund af corona. Så det er meget udfordrende for de forretningsdrivende, og der er ikke nogen, der skal lægge sig syg, for så brænder det virkelig på, uddyber Poul Offersen, der er styregruppeformand for detailhandlen i Odsherred Erhvervsforum.