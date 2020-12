Enhedslistens Clark Pratt gjorde på byrådsmødet, som den eneste, klart, at kommunens nok skal støtte erhvervslivet, men lige så vigtigt skal varetage sin rolle som myndighed over for det selvsamme erhvervsliv. Foto: Mik Foto: Mik

Lidt »skæve« Clark kom ikke med i udvalget

Odsherred - 15. december 2020 kl. 22:09 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Socialdemokraten Allan Andersen, der også er mangeårig 3F formand, gjorde det på aftenens byrådsmøde klart, at han har fuld tillid til erhvervslivet, og han indstillede borgmester Thoams Adelskov (S) til formandsposten i det nyoprettede § 17, stk.4 udvalg for erhvervskoordinering, der skal sikre en bedre dialog med det lokale erhvervsliv, som skal fortsætte et mangeårigt forsøg på, at kravle op af listen i de årlige erhvervsmålinger, hvor Odsherred Kommune efterhånden traditionelt placerer sig id en absolut dårlige ende.

Samtidig indstillede han Felex Petersen (S), sig selv og Leif Egholm mens Venstre indstillede Mathias Hansen og Helge Fredlsund som udvalgets øvrige politiske medlemmer.

Enhedslistens Clark Pratt sagde, at det er vigtigt at man ikke falder i næsegrus beundring over alt, der kommer fra erhvervslivet, men forstår, at kommunen både skal stimulere erhvervsudvikling, men også være myndighed, og kun støtte erhvervslivet når der er en saglig grund til det.

SFs Arne Mikkelsen foreslog, at Clark Pratt fik en af pladserne i det nye erhvervsudvalg, fordi han betragter ham som en politiker, der kommr med »lidt skæve« og gode syn på tingene, og det fik borgmester Thomas Adelskov (S) til at bede kommunaldirketøren om hjælp til, hvordan der eventuelt skulle stemmes herom, for udvalgsposterne var allerede fordelt på et formøde før byrådsmødets afholdelse.

Arne Mikkelsen var helt klar over, at han ikke kunen få et flertal for Clark Pratts udvalgsdeltagelse, hvilket han fik helt ret i, da byrådets absolutte flertal bestående af 23 medlemmer stemte for kandidaterne foreslået af S og V.