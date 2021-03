Lidl åbnede efter ombygning

- Ombygningen betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder en helt frisk og moderne butik efter ombygningen. Der er sket rigtig meget i butikken, hvor vi blandt andet har justeret på selve indretningen, og lave shop-in-shop områder, for eksempel har vi samlet vin, øl og spiritus omkring kødet, siger Ninna Hvingel og fortsætter:

- Så er det nemmere for kunden at finde varerne, uanset hvilken butik man besøger, siger hun.

-I løbet af det næste år vil vi udvide vores sortiment med 100 varer, så kunden kan nøjes med at foretage sit indkøb ét sted. Det gør vi ikke ved at bygge ud, men ved at bygge om, så der kommer flere hyldeniveauer, forklarer Ninna Hvingel, som oplyser, at Lidl har fået flere økologiske varer på hylderne, nu ca. 300 i alt. Butikken i Nykøbing åbnede i 2015. Normalt er der 12-15 ansatte. Nykøbing har mange dagligvarebutikker.