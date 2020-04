Licitation sat i gang: Bygherre satser på byggestart i juni

Inden 15. maj skal de fem inviterede byggefirmaer aflevere bud i den nye licitation for byggeriet af teatersalen til Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland; 19. juni finder byggeriets styregruppe en vinder, og umiddelbart efter kontraktskrivningen vil byggeriet gå i gang, forventer Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

- Vi har ikke tid og råd til at blive yderligere forsinket på grund af beton-leverancer, men det ser heldigvis ud til, at virksomhederne mener, de kan løse den problemstilling, siger Lars Nybjerg.

- Vi slipper for at afsætte penge til vinterforanstaltninger. Vinderen vil gå i gang med at bygge lige med det samme efter kontrakt-skrivningen, og derefter er der nogle måneder at bygge i, så de vil kunne støbe beton og opbygge og lukke rå-huset, inden det bliver vinter, siger Lars Nybjerg.