Se billedserie Sommerland Sjælland skal ikke længere kontrollere gæsterne for corona-pas ved indgangen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Lettelse over at det er slut med corona-pas Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lettelse over at det er slut med corona-pas

Odsherred - 03. august 2021 kl. 06:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Fra søndag den 1. august var det ikke længere nødvendigt for foreksempel museer og forlystelsesparker at kontrollere, om gæsterne havde et gyldigt coronapas.

Dette har gjort hverdag en hel del nemmere i Sommerland Sjælland.

- Vi er glade for at slippe for at skulle kontrollere ved indgangen. Det har været resursekrævende, men på den anden side har det også givet noget tryghed, og passet har jo været en af årsagerne til, at vi har kunnet holde åbent, siger direktør Kåre Dyvekær.

Det er dog ikke helt slut med at kontrollere gæsterne for corona-pas. Nu skal det i stedet foregå på fire spisesteder i Sommerland Sjælland.

- Det skal vi så gøre hele dagen, hvor kontrollerne ved indgangen mest har været om formiddagen, hvor gæsterne ankommer. Så jeg tror ikke, at jeg kommer til at spare en masse resurser på, at vi ikke skal kontrollere ved indgangen, siger Kåre Dyvekær.

Han har kun oplevet ganske få tilfælde, hvor gæsterne var utilfredse med, at der skulle fremvises coronopas.

- Jeg kan huske to episoder fra hele juli, så det har ikke fyldt meget, siger han.

Direktøren er meget tilfreds med, hvordan sommersæsonen er gået indtil videre.

- Vi kan godt mærke, at Odsherred er attraktivt, og at danskerne holder ferie i Danmark. Det nyder vi godt af. Vi ligger lige nu på niveau med 2018, som var vores rekordår. Sidste år var der også mange mennesker i Odsherred, men det fik vi ikke så meget gavn af på grund af corona-frygten og restriktioner, siger Kåre Dyvevad, som understreger, at sæsonen endnu ikke er forbi.

- Vi er ikke i mål endnu. Vejrudsigten ser ikke så god ud i denne uge, for vi vil jo helst have varmt vejr, siger Kåre Dyvekær, som oplyser, at Sommerland Sjælland i lighed med andre virksomheder har manglet unge medarbejdere i sæsonen.

- Det drejer det sig om fem-ti personer, siger han.