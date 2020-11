Lejer sommerhuse ud i rekordfart: Nærmer sig fuld belægning til jul

Coronaepidemien fik danskerne ud i sommerhusområderne i stort omfang, og tendensen ser ud til at fortsætte ind i jule- og nytårsferien. I hvert fald kan Feriepartner Odsherred nu konstatere, at alt tyder på en pæn stigning.

Coronaen har i det hele taget haft en meget positiv betydning for udlejningen af sommerhuse i Odsherred, da der var stor efterspørgsel under den delvise nedlukning i foråret, mange danske lejere i højsommeren, mange tyske lejere efter genåbningen i sensommeren, og mange såvel danske som udenlandske lejere i efterårsferien - og nu tikker bookingerne for julen og nytåret altså også lystigt ind.

- Vi har lejet langt flere huse ud end normalt, og vi nærmer os noget, der godt kunne ligne fuld belægning. Vi er omkring 60 procent booket for uge 52-53 og det tal stiger hver dag. Og det er alene danske bookinger, for der er lukket af for udenlandske turister. Vi tror ikke på, at der bliver åbnet op for dem inden jul, så dem, der har booket kan gratis booke om, siger Morten Egeskov, direktør for Geopark Odsherred, der har overtaget Feriepartner Odsherred.