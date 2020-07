Lejede lastbiltrailer, men ville ikke betale

I december 2018 lejede firmaet T2O en lastbiltrailer af en vognmand på Odden. Aftalen lød på en uges leje til 5.000 kroner, i hvert fald i følge vognmanden. Den opfattelse delte de ikke på T2O, der mente at prisen var for ubegrænset leje ind til de havde hentet en neddeler i Stockholm, og de kom først tilbage med traileren 14 dage senere.

Da traileren kom retur var den delvist ødelagt, og T2O betalte aldrig regningen, for de mente at de havde brugt mange penge på at skifte dæk på traileren.