Legepladser er lukket land

I Odsherred er alle kommunale institutioners legepladser, for eksempel på skolerne og i børnehaverne blevet lukket for offentligheden, så familier, der trænger til et afbræk fra hjemmeundervisning foran computerne, må søge andre steder hen.

De skal have muligheden for at bruge legeområderne uden at skulle bekymre sig om den ekstra smittefare, der ville være ved at have fri adgang til faciliteterne.