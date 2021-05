Odsherred Kommune har et ønske om at kunne kvikteste flere i Nykøbing. Men der er benspænd. Foto: Marianne Nielsen

Artiklen: Leder efter yderligere et teststed

Leder efter yderligere et teststed

Fra og med næste uge er der åbent kl. 9-19 på alle kvikteststeder i Odsherred Kommune, og flere steder endda alle ugens dage. Men ikke i Odsherreds største by, Nykøbing, hvor der pt. kun testes onsdag, lørdag og søndag i badmintonhallen.

Da badmintonhallen er privatejet og har aktiviteter ofr børn og seniorer, er det ikke muligt at udvide brugen af hallen til flere dage, oplyser Thure Jørgensen, der er centerchef i center for organisation i Odsherred Kommune.

- Vi vil meget gerne øge testkapaciteten i Nykøbing og vi gør, hvad vi kan. Havde det drejet sig om halve dage, kunne vi nok godt bruge badmintonhallen mere, men da Falck kører med et 9-19-koncept for at give deres ansatte ensartede vilkår og så forudsigelig en arbejdsuge som muligt, kan det desværre ikke lade sig gøre.