Leder af bosted for unge med alvorlige sygdomme: Frygter, at deres beboere er glemt i vaccinationsplanen

»Vores beboere er yngre mennesker med større udviklings-problematikker og alvorlige somatiske sygdomme. De har altid levet deres liv med begrænsninger og bekymringer, men siden nedlukningen den 12. marts er bekymringerne kun vokset, fordi de alle er i risiko for at få alvorlige sygdomsforløb, hvis de smittes med covid-19. Derfor var glæden stor, da Sundhedsstyrelsen den 26.december udsendte en skrivelse til regioner og praktiserende læger med en udførlig beskrivelse af de første vaccinationsplaner. Denne skrivelse forklarer også, at personer med en særlig øget risiko for et alvorligt covid-19 forløb skulle visiteres af deres sygehuslæger. Derfor har jeg brugt de første arbejdsdage af det nye år på at kontakte alle de højt specialiserede sygehusafdelinger, som følger og behandler vores beboere, med henblik på at få dem visiteret til vaccinationer. Ikke en af disse afdelinger, landsspecialer og afdelinger i region Hovedstaden og region Sjælland, kendte noget til skrivelsen. Alle har vist stor forståelse, men ingen har modtaget vejledning eller instrukser om, hvorledes der visiteres til vaccination for yngre mennesker i høj risikogruppe. Jeg har stor forståelse for, at ældre og frontpersonale skal vaccineres først, men jeg bliver utryg, når jeg oplever at kommunikationen mellem Sundhedsstyrelse og regioner tilsyneladende ikke eksisterer, og jeg bliver ked af det, når handicappede og udviklingshæmmede slet ikke prioriteres,« siger hun.