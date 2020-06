Lars Løkke havde ikke cyklen med

Der var en del borgere, som hurtigt fik mobiltelefonerne frem, da der på en ellers stille søndag formiddag foran Asnæs Centret pludselig dukkede godt og vel 50 mørkklædte mænd og en enkelt kvinde på racercykler op.

Det var Løkkefondens Challenge 2020. Et cykelprojekt, som giver mulighed for at unge drenge på kanten, kan få en oplevelse for livet og et selvtillidsboost. Idemanden bag projektet, tidligere statsminister Lars Løkke (V), var også at finde ved Asnæs Centret. Dog ikke i stramtsiddende cykeltøj, men i en mere afslappet sommerskjorte.