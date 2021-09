Politiet vil fremover forsøge sig med dialog, når de møder unge, der kører for hurtigt på knallert, også med de unges forældre. Foto: Kenn Thomsen

Larmende knallertkørere får hjemmebesøg i stedet for bøder

Odsherred - 21. september 2021 kl. 06:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I onsdags var en patrulje fra Midt- og Vestsjællands politi en tur i Asnæs bymidte, fordi flere borgere følte sig generet af en larmende knallert, der i en længere periode havde kørt for stærkt gennem byen.

Det lykkedes politiet at identificere en mistænkt ung mand fra lokalområdet, og så skred de til en ny måde at bekæmpe generende knallertkørsel på.

Løftet pegefinger Politiet tog kontakt til den unge mands far, der blev gjort bekendt med mistanken, og om at politiet ville følge op med sønnen.

Det gjorde politiet ved at ringe ham op, og give ham det som politiet kalder en »mundtlig løftet pegefinger,« og en vejledning om, at han kan forvente at politiet vil holde ekstra øje med hans kørsel fremover, og så fik han en lille opsang om, hvilke konsekvenser en sigtelse vil få for ham, hvis han kørte på en ulovlig knallert.

Ifølge vicepolitiinspektør, John Jensen, fra Midt- og Vestsjællands politi, er den nye taktik dialog.

»Vi dukker simpelthen op i hjemmene og tager en snak med de unge og deres mor og far. Politiet vil gerne løse udfordringen med generende knallerter uden at skulle hive bødeblokken frem. Mange unge har måske ikke overvejet, hvor meget deres kørsel generer, eller hvor farligt det kan være at køre for stærkt på knallert. Vi oplever også, at forældrene er glade for en orientering, og vi møder en villighed til at indgå i dialogen med deres børn om problemet,« siger han.

Natten til lørdag var politiet endnu engang forbi Asnæscentret, denne gang, fordi flere unge var samlet i festligt lag, og her valgte politiet også at føre dialog i stedet for bødeblok, dog uden at inddrage de unges forældre.

Patruljen traf lørdag nat også en del unge knallertkørere, der blev standset og kontrolleret, men igen uden at der blev uddelt bøder, og ifølge politiet brugte de også her den nye dialogtaktik, for at få en snak med de unge om, hvordan de kan køre på knallert uden at genere andre.