Pårørendeforeningen Livsgnisten har gjort en enorm indsats for demente medborgere i Odsherred, men de blev ikke hørt, da kommunen besluttede at flytte demensindsatsen. Foto: Thomas Olsen

Larm og uro gør flytning af demente vigtig, men de pårørende blev aldrig hørt

Odsherred - 17. april 2021 kl. 09:29 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det var kun de antiautoritære medlemmer af social- og forebyggelsesudvalget, i Odsherred Kommune, der ville forhindre den kommunale administration i at flytte kommunens demensindsats fra plejecenter Baeshøjgård, i Vig, til plejecenter Solvognen, i Højby.

Sådan lyder det fra udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), der sammen med Venstres medlem Hanne Pigonska var de to eneste, der stemte imod flytningen.

En flytning, som formentlig kun kom til politikernes kendskab fordi Peter Løn, fra pårørendegruppen Livsgnisten, ved et tilfælde havde fået nys om planerne og kontaktede udvalgsformanden.

»Jeg synes faktisk ikke det er en fair måde at gøre det på, og jeg har haft en snak med en ekspert i demens, der slår fast, at det at de demente medborgere nu skal køres rundt for at komme ud og bruge Naturens Pusterum, er en rigtig skidt ting,« siger han.

Arne Mikkelsen har sammen med Hanne Pigonska begæret sagen i byrådet, men han har ikke store forhåbninger om, at få et flertal bag sig, selvom flytningen endnu ikke er igangsat.

»Hvis folk begynder at lytte, så tror jeg faktisk det kunne ændres, men det tror jeg ikke vil ske, og jeg kan frygte, at det her i virkeligheden handler om at få nogle bygningsrokader til at gå op i højere grad end hensynet til de demente. Det er vigtigt at vi sikrer, at borgere med demens kan blive i et kendt socialt fællesskab så længe som muligt, og de pårørendes indsats skal påskønnes, og deres indsats skal hænge sammen med det øvrige arbejde på området, derfor er det her en meget skidt beslutning,« siger han.

Helt uenig med formanden Leif Egholm, fra Nyt Odsherred, sidder også i udvalget, han var en ud af de fire, der stemte for administrationens oplæg om flytning af demensramte borgere, og han er ikke enig i Arne Mikkelsens udlægning.

»Vi fik en orientering fra fagfolk fra administrationen, som jeg tror meget på, og jeg må sige, at jeg blev klogere på mødet. Set med mine briller, er det her ikke en stor sag rent politisk, for det drejer sig om, hvordan vi gør det bedst muligt for vores demente borgere, og så har administrationen desværre ikke været dygtige nok til at kommunikere med Livsgnisten, hvilket vi også har revset dem for,« siger han.

Argumenter for stærke Ifølge Leif Egholm forsøgte politikerne at finde måder demensindsatsen kunne forblive i Vig, men de faglige argumenter imod, var for effektive.

Til gengæld har han sagt ja til at mødes med Livsgnisten i næste uge om sagen.

Det er Livsgnisten, der er lykkedes med at etablere Naturens Pusterum som et super sted, at udvikle naturoplevelser, sansestimulering og musikoplevelser, hvilket de har modtaget over 500.000 støtte-kroner til, og området er meget brugt.