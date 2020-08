Langt mere politi i Odsherred end tidligere

»Det er rigtigt at sige, at der har været mere synligt politi i Odsherred i sommermånederne end sidste år. Hvis vi ser på tallene for udrykninger og tilsyn, så ligger de 15 % højere i år i Odsherred end sidste år. Men jeg er også nødt til at sige, at det hænger tæt sammen med vores covid-19 indsats, for når vi udpeger områder som Rørvig havn og gågaden i Nykøbing som hotspots, som vi skal være ekstra meget opmærksomme på i forhold til om folk overholder afstandskravene, har håndsprit og ikke forsamles flere end de må, så kommer vi steder, hvor der er mange mennesker, og så er der også mange mennesker der ser os. Så min fornemmelse er klart, at den øgede tilstedeværelse er et »spin-off« af covid-situationen, men når man samtidig ser på responstiderne, altså den tid, det tager for en patruljevogn at nå frem til bestemmelsesstedet fra alarmen er gået, så er den generelt faldet i hele politikredsen med omkring et halvt minut, mens den i Odsherred er faldet med et helt minut,« siger han og fortsætter: