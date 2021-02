Langsomt direktorat kvæler grønne virksomhedsdrømme

Man kan ikke just kalde det et havblik og gnidningsfrit forhold, Dansk Tang har udviklet til Kystdirektoratet. Tvært­imod er der nok nærmere tale om fastfrysning med is på havoverfladen. I hvert fald når det kommer til sagsbehandlingstiden, siger medstifter af Dansk Tang, Simon Weber Marcussen, der sammen med sin far, Claus Marcussen, forsøger at få Kystdirektoratets velsignelse til at etablere tangfarme tæt på land - hvor tangen alligevel vokser.