Sanddobberne Camping er en af de pladser, som staten vil sælge, men endnu er det ikke sket.

Lange udsigter til campingsalg

Odsherred - 02. juni 2018 kl. 20:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da regeringen for snart to år siden meldte ud, at de statsligt ejede campingpladser skulle sættes til salg, krævede Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov (S), at der skulle være en afklaring hurtigt, for Odsherred Kommune har forpagtningen indtil 2014 af en af de berørte pladser, Sanddobberne Camping, som på det tidspunkt var i færd med at blive bortforpagtet.

Hurtigt var tilsyneladende ikke et krav fra regeringen, for selvom lovforslaget, som skulle muliggøre salget, er vedtaget først på året, er pladserne stadig ikke sat til salg. Ifølge Freja ejendomme, der skal stå for salget, arbejdes der i øjeblikket på en overdragelse af campingpladserne, som vil blive sat til salg på deres hjemmeside.

I Odsherred drejer det sig om Høve Camping og Sanddobberne Camping, men først skal en erhvervs-ejendomsmægler lave en vurdering af pladserne.

En af grundene til, at arbejdet med at sætte campingpladserne til salg har været så langstrakt, har været, at flere af dem ligger i fredskovspligtige områder eller inden for strandbeskyttelseslinjen, hvor der er forbud mod udstykning.