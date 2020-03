Lange udsigter til ændringer efter trafikdrab

Den 23-årige mand stak af fra uheldsstedet, og blev først flere timer senere anholdt på Holbæk Sygehus, hvor han var søgt til på grund af en forstuvet arm. Manden sidder i dag varetægtsfængslet, mens den kvæstede mand og hans dreng er blevet udskrevet fra hospitalet. Efter ulykken blev der fra flere sider rejst kritik af vejens udformning, og blandt andet påpeget, at der ikke er overhaling forbudt på den stejle strækning, hvor ulykken skete.

Op til et halvt år

Politiets teknikere har lavet deres rapport, og planen er, at vejdirektoratet skal mødes med politiet og vejens ejer, Odsherred Kommune, for at vurdere, hvorvidt der bør ske ænder i vejens udformning.

Men det kan have lange udsigter, for kommunen har endnu ikke hørt fra hverken politiet eller vejdirektoratet, og ifølge centerchef, Kirsten Gyalokay, fra Odsherred Kommune, så er processen ikke lige til at speede op.

"I forbindelse med den aktuelle trafikulykke foretager politiet de tekniske undersøgelser. Når disse er færdige sender politiet dem til vejdirektoratet, som efter en vurdering tager kontakt til os i Odsherred Kommune. Der kan gå op til seks måneder før vi i Center for Miljø og Trafik hører fra vejdirektoratet," siger hun til dagbladet Nordvestnyt.