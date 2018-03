Lang tur med grenaffald: Lukningen koster

Grenpladsen i Rørvig er lukket , og ingen kan sige, hvornår den åbner igen. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 27. marts 2018 kl. 08:02 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden december 2017 har grenpladsen ved Rørvig været lukket på grund af store vandmængder på området, og kommunen henviser i stedet til genbrugspladsen i Hønsinge.

Men den løsning tiltaler på ingen måde Brian Jensen, som driver Strandhusenes Have- og Landskabsservice.

- Lukningen kommer også til at betyde meget for selvstændige, særligt inden for naturpleje, siger Brian Jensen og fortsætter:

- Når vi skal køre videre til genbrugsstationen Hønsinge i stedet for, så er der tale om en betydelig ekstra strækning, vi skal køre. Jeg synes ikke, det er en god løsning, for vi har jo betalt for ydelsen.

Brian Jensen roser personalet på grenpladsen, men han savner nogle konkrete løsningsforslag.

- Og da særligt i disse måneder, hvor det er sæson for at rydde op på ejendommen, siger han.

Som omtalt i Nordvestnyt forleden, så ved embedsmændene endnu ikke, hvornår grenpladsen kan åbne. Kommunen er nu ved at indhente tilbud på renovering af pladsen, så den fremover kan håndtere udfordringen med vand. En dræning vil dog også kræve en godkendelse af Fredningsnævnet.

Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen, er ked af, at grenpladsen er lukket. Og han oplyser, at genbrugsstationen i Nykøbing ikke kan tage imod grenaffaldet. Sagen bliver behandlet på miljø- og klimaudvalgets møde i maj.