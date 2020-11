Se billedserie Årets modtager af Odsherred Påskønner blev hædret ved et arrangement i ungekulturhuset i Asnæs i sidste uge. Borgmester Thomas Adelskov overrakte prisen. Foto: Odsherred Kommune

Landsbyens historiske leksikon påskønnet med særlig pris

Odsherred - 16. november 2020

Han ved alt, hvad der er værd at vide om Høves historie - og det er ikke så lidt. Tidligere lærer på Høve Friskole, Michael Andersen er et omvandrende leksikon og en engageret lokal ildsjæl og for sin indsats har Odsherred Kommune valgt at tildele ham årets »Odsherred Påskønner« i forbindelse med OdsHædring.

Hædringsfesten skulle have foregået i Vallekilde-Hørve Kultur- og Fritidscenter, men på grund af corona er festlighederne i stedet foregået i ungehuset i Asnæs, som havde pyntet op med glimmer og glitter og plads til ti deltagere i et 98,9 kvadratmeter stort lokale, hvor borgmester Thomas Adelskov (S) overrakte prisen til Michael Andersen.

Michael Andersen har været en del af Høve Bylaug i mere end 20 år, heraf nogle år som oldermand. Han har taget geoguide-uddannelsen og anvender den flittigt som historiefortæller og formidler i forhold til området omkring Høves historie.

Specialet er Ole Olsen og Esterhøjstenen. Michael passer Ole Olsens gravsted for familien, og er på det nærmeste ekspert i Ole Olsens historie. Folk kommer langvejs fra for at høre netop denne historie.

»Michael er et fantastisk menneske, som trods store personlige tab og sorger gennem de seneste år, sætter fællesskabet og sin by højest på sin dagsorden. Yderligere er han meget empatisk og betænksom, og tænker altid inkluderende i forhold til de svageste medborgere. Det betyder at alle altid inviteres til at troppe op, give en hånd med eller bare deltage i aktiviteten, festen osv. Michael er kort sagt, et fantastisk - for Odsherred (og særligt Høve) værdifuldt menneske og derfor er han modtager af prisen Odsherred påskønner«, står der i indstillingen til prisen.