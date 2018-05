Carl Henrik Haagensen (tv.) jubler sammen med andre Vindekilde-beboere over, at man har vundet årets landsbymakeover-pris. Foto: Torben Andersen

Landsby-vinder fundet

Torsdag aften vandt Vindekilde årets landsbymakeover-dyst i Odsherred. Det skete, efter at dommerpanelet det meste af dagen havde været på rundtur hos de fire deltagende landsbyer, som hver havde fået 25.000 kr. til at realisere projekterne.

I Vindekilde har en gruppe borgere ryddet skovbunden i Kildeskoven for at reetablere kilden. Her skal i stedet være borde og bænke og formidlingsskilte om Vindekildes historie. Projektet foregår i tæt samarbejde med Dragsholm Slot, som ejer jorden.

Dommerne skulle lægge vægt på æstetik, fællesskab og håndværk. Formanden for lokaldemokratiudvalget, Vagn Ytte Larsen (S), fremhævede, at Vindekilde-projektet var fornyende.

- Det åbner sig mod geoparken og Vejrhøj. Der er et frilagt område, hvor man siddende på bænkene kan høre vandet og samtidig kigge ud over Nekselø. Det er et fantastisk område, som har noget historie og indbyder til fællesskab. Jeg tror, alle husstandene var mødt frem i dag, da dommerpanelet var der i dag, men det er et projekt, som også folk uden for Vindekilde vil få gavn af, sagde Vagn Ytte Larsen.