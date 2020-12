Landsby juler igennem hele weekenden

- Det inspirerede mig, og samtidig tænkte jeg, at det var dynd at smide det ud, når det knak. man får jo et næsten personligt forhold til sit skateboard, og nu får det så et nyt liv på denne måde, forklarede Tobias Lundgaard Larsen, der viste sine kreationer frem på årets julemarked i Vallekilde.