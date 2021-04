Landmandskab og naturpleje kan gå hånd i hånd

Projektet Veje til Vildnis, som Egebjerg Bylaug står i spidsen for, er et formidlingsprojekt som løber over to år, fra 2020 til 2022, og målet er at vække børn og voksnes nysgerrighed og glæde ved naturen i naturen.

- Jeg interesserer mig for naturen, og det er et utroligt spændende eksperiment at få traditionelt jordbrug til at fungere samtidig med, at man gør noget ekstra for biodiversiteten, siger hun.