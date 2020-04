Landboforening vandt

Dermed kan foreningen ånde lettet op, for den bortviste kontorleder havde krævet en erstatning på lidt over en million kroner af sin tidligere arbejdsgiver, Odsherreds landboforening.

Et vigtigt punkt som Odsherreds Landboforening fremførte i retten var, at det ikke kunne have været den daværende formands underskrift på en ansættelseskontrakt.

Den daværende formand fastholdt i retten, at han ikke havde skrevet under på kontrakten, og foreningen har da også politianmeldt kontorlederen.

- Det er lidt underligt, at man får ret, og så alligevel skal betale sine egne omkostninger. De penge kunne vi sagtens bruge til noget mere fornuftigt for foreningens medlemmer, siger Anders Mortensen.

- Nu er det ikke core business for os som landboforening at gennemføre en retssag. Men nu skal vi videre. Solen skinner og vi kan komme i marken.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra den tidligere kontorleder, men til Landbrugsavisen understregede han, at han er glad for, at det fremgår af kendelsen af dommeren ikke fandt det bevist, at han forfalskede den tidligere landboforenings formands underskrift.