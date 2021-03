Mathias Hansen var Lær for Livet-mentor for Lucas - her fotograferet i 2016, og det har givet ham indsigt, ham bruger hver dag - både privat og politisk. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lærte vigtig lektie som mentor: Der skal så lidt til for at gøre en forskel

Odsherred - 10. marts 2021 kl. 07:59

- For mit eget vedkommende, har Lær for Livet lært mig, hvor lidt der egentlig skal til for at gøre en forskel. Det er noget jeg bruger hver dag nu, både i forhold til mine egne børn, mit arbejde og mit politiske arbejde.

Sådan siger medlem af børne- og uddannelsesudvalget Mathias Hansen (V), som- med sin egen tid som mentor for en dreng i Lær for Livet-regi in mente, tirsdag aften sammen med resten af udvalget kunne give stafetten videre til nye mentorer og børn, med behov for støtte.

Odsherred påbegynder nemlig et nyt seksårigt forløb til sommer frem til 2027. I alt deltager 15 børn i forløbet.

Lær for Livet er et læringsprogram målrettet anbragte børn og børn og unge med lærings- og sociale udfordringer.

Med en 50/50-løsning for finansieringen, er der nu banet vej for Odsherred Kommunes opstart. Trygfonden medfinansierer det første år for 15 børn. Den årlige kommunale udgift pr. barn udgør 15.000 kr. Den udgift deles skole og socialområdet ligeligt om.

I Mathias Hansens tilfælde er drengen, han hjalp med lektierne, snakkede fortroligt og spillede Fifa med, blevet en ung mand på efterskole, og kontakten er nu mere sporadisk end i forløbet.

- Mit indtryk er, at projektet har været et super supplement for ham, ikke kun fagligt, men også socialt, vurderer han.