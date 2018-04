Lærerne: Giv os plads, penge og ro

Siden august 2014 har skolen i Fårevejle Stationsby modtaget overbygningselever fra Hørve. Her har man ikke et stort og rungende ønske om at få de ældste elever tilbage.

Lærere og pædagoger pegede på, at der var kommet en anden nærhed ind i hverdagen og kontakten med eleverne, fordi man var blevet en mindre flok. Men det kan også blive for nært og tæt, og lærerne nævnte konsekvent manglen på kvadratmeter, som en faktor for både trivslen, læringsmiljøet og de fysiske udfoldelser i frikvartererne.

I Hørve har man tillige en udfordring i fordoblingen af antallet af elever i Heldagsklassen fra 15 til 30, sprogbørn og ordblinde, som kommer fra hele Odsherred og ikke magter fem kvarters transporttid morgen og eftermiddag. Samtidig opfordrede de politikerne til at overveje at give skolen mulighed for at føre disse elever hele vejen op til afgangseksamen så de slap for at flytte skole, eller at rykke specialklasserne til en skole med overbygning.