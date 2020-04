Se billedserie Formand for Odsherred Lærerkreds, Christina Even, her sammen med skoleleder Jørgen Schandorff, er godt tilfreds med processen og samarbejdet med Odsherred Kommune, men er frustreret over divergerende udmeldinger fra sundhedsmyndgheder og ministerier omkring genåbningen af skolerne. Foto: Hans Jørgen Johansen

Lærerne: Genåbning skal være forsvarlig og tryg

Odsherred - 12. april 2020

Det har været nogle hektiske dage for de fagpersoner, der skal være med til at åbne Danmark op. Det er nemlig sin sag at få Sundhedsstyrelsens vejledninger, Undervisningsminsteriets udmeldinger og de helt lokale forhold til at gå op i en højere enhed, så man kan lave en kontrolleret og sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af skoler og daginstitutioner 15. april.

Onsdag eftermiddag blev genåbningsplanen godkendt politisk af børne- og uddannelsesudvalget, bekræfter udvalgets formand Søren With (S).

Christina Even, der er formand for Odsherred Lærerkreds fortæller til Nordvestnyt, at mens man har følt sig godt inddraget i processen i kommunal sammenhæng, har det været noget sværere at navigere i divergerende udmeldinger.

Hun efterlyser klarhed fra myndighedernes side.

- Det er frustrerende, at der har været mange forskelligrettede udmeldinger i forhold til personer i risikogruppen. De retningslinjer betrygger ikke rigtigt vores medlemmer, fordi man godt kan møde på arbejde, selvom man har en pårørende i risikogruppen, siger hun.

I dialogen med Odsherred Kommune har lærerkredsformanden dog kun mødt forståelse og pragmatisk tilgang til at man er nødt til at betrygge medarbejderne, så de kan udføre deres arbejde under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold, siger hun videre.

Frem til genåbningen og i tiden efter handler det om at få de lokale forhold på de forskellige skoler til at leve op til sundhedsstyrelsens omfattende vejledninger.

- Vi skal være sikre på, at det foregår fornuftigt og forsvarligt. Men der ligger også en opgave i at få forventningsafstemt med forældrene. Selvom skolerne er åbne, er der stadig tale om nødundervisning, understreger Christina Even.

Selvom langt de fleste elever skal finde skoletaskerne frem igen den 15. april, herunder også elever i specialtilbud og specialskoler, så åbner specialskolen Herrestrup Skole og Videnscenter ikke før den 20. april.

Her skal man have udarbejdet nye materialer (piktogrammer) til eleverne.