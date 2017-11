Skolestrukturen er igen et vamrt emne i Odsherred, akkurat som i 2013. Billedet er fra et møde på Højby Skole i 2013. Foto: Mie Neel Foto: Mie

Lærere dumper skolestruktur

Odsherred - 29. november 2017 kl. 12:58 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

odsherred: 51 procent af lærerne i Odsherred mener, at skolestrukturen i herredet skal laves om. 28 procent er uafklarede, og kun 21 procent ønsker at fortsætte med den nuværende struktur.

Det fremgår af den evalueringsrapport, som politikerne har bestilt i forbindelse med en påtænkt - større eller mindre - revision af skolestrukturen.

156 lærere og pædagoger har svaret på spørgsmål om skolestrukturen. Og deres svar er generelt ganske negative over for strukturen - i modsætning til de mere positive ledere og afdelingsledere.

Også Odsherreds Lærerkreds udtaler sig negativt om skolestrukturen: »Målet om at den pædagogiske ledelse skulle styrkes, anser vi ikke for at være lykkedes«, skriver den.

Lærerkredsen har ikke nogle forslag til den fremtidige skolestruktur, og det undrer borgmester Thomas Adelskov (S) sig over.

- Jeg er ikke blevet klog på, hvad lærerne gerne vil. Jeg havde håbet og troet, at der var noget konkret at forholde sig til. De vil gerne have, at vi lytter til dem, men jeg synes, lærernes udmeldinger stritter lidt, siger han.

Formanden for Odsherreds Lærerkreds, Christina Even, erkender, at fagforeningen ikke har formuleret nogle konkrete ønsker.

- Men det, vi ønsker, er, at lærerne bliver hørt. Og så vil gerne have, at der bliver samlet op på lærernes svar. Svarene er imidlertid ikke entydige, så det er også vanskeligt for lærerkredsen at sige, hvad der skal til, siger hun og fortsætter:

- Nu må politikerne inddrage os i processen, så men så besluttede man noget andet.

Politikerne lægger op til, at en ny struktur skal gælde fra august 2018.

- Det bekymrer mig, at politikerne vil gennemføre det så hurtigt. En beslutning skal åbenbart træffes i marts, hvor vi er langt inde i planlægningen af det kommende skoleår. Jeg er bange for, at det kan give uro. Man skulle hellere lave en længerevarende proces, hvor alle parter blev inddraget, og som giver en løsning, der kan bære mere end fire år frem, siger Christina Even.

Børne-og uddannelsesudvalget behandler sagen i næste uge. Her skal man beslutte sig for, om forvaltningen skal arbejde videre med nogle modeller, der ændrer eller justerer skolestrukturen. Forslagene skal hefter i høring, inden de i begyndelsen af 2018 skal behandles af det nye byråd.