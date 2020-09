Alle elever er sendt hjem fra Vallekilde-Højskole for at blive testet for Corona, efter at en underviser søndag eftermiddag blev testet postitiv. Foto: Mikael Sterup-Hansen Foto: Mikael Sterup-Hansen.

Lærer smittet: Højskole sender alle hjem til test

Odsherred - 28. september 2020 kl. 10:14 Af Marianne Nielsen

En underviser på Vallekilde Højskole er blevet testet positiv for corona, og som konsekvens deraf, har forstander Torben Smidt Hansen sendt samtlige elever hjem, for at blive testet.

Det fortæller han til nordvestnyt mandag.

- Vi fik beskeden om at læreren var testet positiv sidst på eftermiddagen i går, og har derfor valgt at handle prompte og sende alle eleverne og store dele af personalet hjem for at blive testet. For på en højskole lever man jo meget tæt sammen, siger han.

- Læreren er blevet smittet på et produktionsselskab i København og har ikke været på skolen i fire dage, så bliver man testet nu, er det nok med en enkelt test. Der er ikke nogen andre på skolen, der har udvist symptomer, tilføjer forstanderen.

Vallekilde Højskolens corona-handleplan baserer sig dels på myndighedernes anbefalinger, men også på erfaringer fra Silkeborg Højskole, der forsøgte at isolere smittetilfældene, men alligevel hurtigt kunne konstatere 30 smittede.

- Derfor er alle 120 elever sendt hjem for at blive testet, men jeg håber meget på, at de kan vende tilbage sidst på ugen, siger Torben Smidt Hansen.