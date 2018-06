Lækre ældreboliger til tidligere brandtomt

»Det er et område, der har rumsteret i mit hoved i et stykke tid, og jeg synes det kunne være spændende, hvis der kom ældreboliger deroppe. Der er alle faciliteter som kloak, el, p-pladser og boligerne ville komme til at ligge tæt på golfbane og tennisbaner, så kunne vi finde nogle spændende interessenter kunne det være en rigtig god ide. Det er da ærgerligt at det område bare står ubrugt hen. Fodboldbanerne bliver brugt i dag, men så snart fodboldklubben tager banerne bag Solvognen i brug, så stopper græsslåningen, og så går der vel tre måneder og så har vi græs i lårhøjde. Det er et stort område som jeg sagtens kan se nogle spændende perspektiver i at byudvikle. Derfor har jeg også foreslået, at det kommer ind i en prioriteret plan for byudvikling, og så må vi se om de andre partier er enige i det. Tidshorisonten på et projekt er jo ikke imorgen, men hvis interessenterne er der, så regner jeg da med, at vi kan få noget spændende i gang i løbet af denne byrådsperiode,« siger han til Nordvestnyt.