Lækkert tøj til forår og sommer

Modetøj, sko og accessories til kvinder hitter. I hvert fald var der over 350 betalende gæster til det modeshow, som J by J Fashion tirsdag aften holdt på Savklingen - Ditlev-Burke Industrial Tools - i Asnæs.

Savklingens store, lyse lokale skabte en fin ramme om det festlige arrangement, som blev afviklet for 16. gang. Det var fjerde år i træk, at det blev holdt på Savklingen.

Jette Jepsen, som ejer J by J Fashion, bød velkommen og opfordrede publikum til at være opmærksomme på det, som er in lige nu og varslede udtrækning af masser af sponsorgaver.

De 16 modeller fik vist et utal af moderne beklædningsgenstande. De 94 sæt tøj blev fremvist med smil og præcision, mens musikken lød ud over salen.

De hurtige sceneskift betød, at publikum - næsten udelukkende kvinder - hele tiden havde noget at holde øje med og mange tog mobilens kamera til hjælp for at fastholde de mange indtryk. J by J Fashion rundede dagen af med at åbne butikken i Asnæs Centret.