Claus Marcussen og inspirationskok Liselotte Kira Gregers Andersen fortalte om tang som fødevare, og der var naturligvis mulighed for at smage på sagerne. Foto: Thomas Olsen

Lækkerier i Algade

- Det har været fedt, og jeg er helt sikker på, at det ikke er sidste gang, vi ser dette marked. Jeg er meget overrasket over den tilstrømning, der har været. Også set i lyset, af at vi skal holde afstand. Det har virkelig været en oplevelse. Det er jo også forskellige mennesker vi henvender os til på markederne. Denne lørdag er god, for folk kommer for at gøre deres sommerhus klar til efterårsferien, sagde han.