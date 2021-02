Læger opsiger lægevagtsordning: Borgmester kalder dem tarvelige

En opsigelse, der får virkning fra den 1.september, men for Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), er der ikke megen sympati at hente til lægerne, tværtimod.

»Det her betyder, at lægerne blandt andet ikke vil dække lægevagten i Odsherred, og nu hiver jeg fat i Julie og Felex(Julie Jacobsen DF og Felex Pedersen S, red.) så de kan være med til at holde presset i regionsrådet, for ellers risikerer vi at lægevagten helt forsvinder i Odsherred, og det kan blive alvorligt. I forvejen henviser lægerne i stor stil til Holbæk, i stedet for til Nykøbing, og det vil vi ikke finde os i. Jeg synes de praktiserende lægers organisation går stik imod de samfundsstrømninger, der i forvejen er med at gå imod centralisering," siger han og fortsætter:

"Hvis vi ender med, at lægevagten helt forsvinder fra Odsherred, så giver det jo større utryghed hos borgerne i de tyndtbefolkede egne, og det er også noget der vil ramme bosætningen, trygheden og hindre den lige adgang til sundhedsydelser i hele landet. Jeg er skuffet over de praktiserende lægers udmelding, og jeg synes egentlig, at det er tarveligt af dem."