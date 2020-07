Mathias Hansen(V) er formand for Ung i Odsherred og byrådsmedlem. og mener ikke Vig by er det rigtige sted for rockere, at slå sig ned. Foto: Torben Andersen.

Lad dem tosse rundt

Odsherred - 10. juli 2020 kl. 10:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Ung i Odsherred og byrådsmedlem for Venstre, Mathias Hansen, som selv bor i Vig, er alt andet end begejstret for udsigten til, at en banderelateret gruppe med tilknytning til lokalområdet, nu flytter til byen.

- Det er jo et godt eksempel på, at kommunens unge-indsatts har slået fejl. Vi risikerer nu at miste nogen unge, som vi var lige ved, at få styr på, siger Mathias Hansen.

Han vil bruge situationen som løftestang til at få penge til øget SSP-indsats ved de kommende budgetforhandlinger.

- Vi har en enkelt person til at tage sig af den kriminalpræventive indsats i hele kommunen. Venstre vil have 1,2 millioner kroner ekstra til SSP, så vi kan få to en halv stilling til at løse opgaven, siger Mathias Hansen.

Han tvivler på, at han selv kunne være gået med i en rockergruppe som ung, hvis muligheden havde været der.

- Nej, det tror jeg aldrig, jeg ville have gjort, men jeg kan godt se, hvor fascinationen opstår, siger han.

Mathias Hansen tager skarpt afstand fra den kriminalitet, som kan komme i kølvandet på en rockergruppe.

- Det gør mig ikke noget, hvis folk vil samles med deres motorcykler i et klubhus, men det skal ikke være inde midt i en by med overbygningsskole og en stor festival. Jeg synes de skulle finde et hus ude på landet, så kunne vi lade dem tosse rundt derude, hvor politiet kunne holde øje med dem. Men det er måske min lidt naive tilgang til verden, siger Mathias Hansen.