Lånte bil af sin mor og forårsagede uheld

Fredag aften gik det galt for en bilist, der fik lånt bilen af sin mor og efterfølgende forårsagede et uheld ved at køre med for høj hastighed ind i et hegn på Nørregade i Hørve.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.31.

Føreren af bilen slap uden skader.