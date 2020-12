Bibliotekschef Jesper Bertelsen pakker »BOK-2-Go«-poser til borgerne. Han glæder sig over, at der, lige før de nye restriktioner trådte i kraft i fredags, var bog-hamstring. Privatfoto

Lånere hamstrede bøger på biblioteket

- Vi er enormt glade for den bekræftelse. Det viser, at der er brug for os og vores bøger. I en mørk tid, hvor alting lukker ned og man går død i Netflix og HBO, er bøgerne et oplagt sted at finde ro og inspiration, siger Jesper Bertelsen.