Lågesagaen fra Thorsvej er slet ikke slut endnu

50 sommerhusejere på Vester Lyng har demonstreret, og de har klaget til stort alle der kan klages til for at få fjernet den låge, som ejeren af Thorsvej 63, på Vester Lyng, satte op foran sin indkørsel i 1994.

En sag som Odsherred Kommune, efter at have partshørt 418 grundejere i området, traf afgørelse om den 8.juni, hvor de slog fast, at der ikke er nogen »almen, offentligretlig, saglig interesse, der tilsiger et påbud om at fjerne lågen,« blandt andet fordi der eksisterer flere andre gennemgange til stranden både øst og vest for stien.