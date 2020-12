2.juli styrtede en 69-årig kvinde på cykel ned ad høve stræde, der var belagt med skærver i forbindelse med ny asfaltering. Kvinden blev føjet bevidstløs til Rigshospitalet, og er stadig påvirket af de kvæstelser hun pådrog sig. Privatfoto.

Lå på hospitalet i 70 dage efter cykelstyrt

Odsherred - 03. december 2020 kl. 13:33 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Den 2. juli ændrede alt sig for en 69-årig kvinde fra Hvidovre.

Kort før frokost nåede hun og ægtefællen til Høve på deres el-cykler, på vej til et møde med vennepar i et sommerhus i Odsherred. Kvinden cyklede forrest, da parret nåede nedkørslen af Høve Stræde.

Strædet havde nogle uger forinden fået ny asfalt, en såkaldt OB-belægning, som består af et lag skærver, som over tid køres fast i den underliggende belægning, og hastigheden for trafikanterne var derfor sat ned til 50 kilometer i timen.

Men den 69-årige kvinde opdagede for sent den porøse belægning i vejkanterne , og mistede herredømmet over cyklen. Ulykken var så alvorlig, at hun måtte flyves bevidstløs direkte på Rigshospitalet.

I dag - fem måneder senere - er kvinden langt fra kommet sig over cykelstyrtet.

- Hun var indlagt på Rigshospitalet og Hvidovre hospital i 70 dage, hvor hun i tre dage var bevidstløs, 15 dage lå hun i respirator og 27 dage lå hun på intensiv afdeling. Den 9. september blev hun udskrevet, og bliver stadig hentet til fysioterapi to gange om ugen, ligesom der kommer ergoterapeut i hjemmet to gange om ugen, så hun er på ingen måde igennem sit alvorlige sygdomsforløb, fortæller Peter Møller, der siden ulykken har forsøgt at hjælpe sit vennepar med at søge erstatning hos Odsherred Kommune.

Indtil videre har han ikke haft meget held med det, og føler, at både kommune og forsikringsselskab afviser at have et ansvar.

Hvad der nu skal ske i sagen, er Peter Møller ikke sikker på.

- Det er ikke et ægtepar, der er har mange penge, så udgifter til advokater kan betyde, at vi ikke kan komme videre herfra. Lige nu har jeg bedt om en genvurdering af sagen hos Gjensidige og har også kontaktet erstatningsadvokater, fortæller han.

Forud for ulykken var vejbelægningen til debat i miljø- og klimaudvalget, som ønskede en anden belægning end skærver.

- Der var jo en opmærksomhed på stedet og der var skiltet. Det er også det der står i afgørelsen fra forsikringen, siger borgmester Thomas Adelskov (S), og tilføjer, at der var OB-belægning i forvejen, som man ikke var tilfreds med.

- I udvalget var der en utilfredshed, fordi man mente, at den strækning krævede noget andet end OB-belægning, som Colas havde brugt. Og derfor har vi i kommunen - udover, hvad kontrakten lød på - bekostet en ny belægning, siger borgmesteren.

Ifølge kontrakten skal Colas udenfor byerne vedligeholde vejene til en bestemt standard. Når det ikke sker, indledes en dialog om sagen med kommunen.