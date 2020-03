LO aflyser 1.maj arrangement

Fagforeningen LO Holbæk-Odsherred har ifølge den lokale formand, Allan Andersen, besluttet at aflyse årets 1.maj arrangement. I Odsherred skulle det være afholdt på Plænen i Asnæs, men da fagforeningen ikke tror på, at corona-pandemien er overstået på det tidspunkt, vælger de at aflyse, både i Holbæk og i Odsherred. I en pressemeddelelse skriver de blandt andet, at "alt andet vil være uansvarligt."

Allan Andersen er i pressemeddelelsen citeret for at sige, at "hellere "save than sorry" for det koster jo en del penge og ikke mindst en masse arbejdskraft at afholde tre så store arrangementer."