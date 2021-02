Simon Weber Marcussen, Dansk Tang, er af den opfattelse, at Kystdirektoratet har sagt nej til etablering af tangfarm ved Nykøbing. Det er ikke rigtigt, siger Kystdirektoratet. Foto: Marianne Nielsen

Kystdirektorat afviser at have sagt nej til tangfarm

Odsherred - 10. februar 2021 kl. 14:31 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Lovgivningsmæssigt er det Kystsbeskyttelsesloven, der arbejdes ud fra, når Kystdirektoratet modtager ansøgninger om anlæg på vand.

Således også den ansøgning som Dansk Tang i foråret 2020 har sendt omkring en tangfarm i bugten ud for Annebjerg.

Ansøgningen blev sendt i maj sidste år, men er nu sat på pause, efter det, som Dansk Tang har opfattet som et afslag.

Men det er ikke tilfældet, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

- Vi har ikke givet et afslag. Vi afventer svar på spørgsmål, som vi har sendt til dem i oktober. Vi har sendt dem partshøring, men ikke truffet afgørelse, fastslår områdechefen.

Kystdirektoratet har ikke selv været ude og besigtige området ud for Anneberg. Og har heller ikke i sinde at gøre det.

- Nej, det er der typisk ikke grund til, da vi har adgang til luftfotos, og tillige forhører os hos eksempelvis kommune og grundejerforening. Deres svar tager vi også højde for i vores afgørelser, siger områdechefen.

I korrespondancen mellem Dansk Tang og Kystdirektoratet - som i sidste ende har givet Dansk Tang opfattelsen af, at der blev givet et afslag - kan man forstå på virksomheden, at Kystdirektoratet har foreslået at flytte tangbruget længere væk fra kysten, så farmen ikke kolliderede med anden »rekreativ udnyttelse af søterritoriet. Samtidig har tangfarmerne fået den melding, at en tilladelse kun ville kunne gives, hvis den blev etableret i forskningsøjemed.

Hos Dansk Tang svarer det til et afslag, for det vil kræve en helt ny ansøgning til et mindre anlæg med henblik for forskningsopdræt.

- Så jo, der er givet et afslag på det ansøgte projekt, måske ikke officielt, efter en høringsperiode, men vi er blevet oplyst, at de ikke kan give en tilladelse på grund af rekreative hensyn, fastholder Simon Weber Marcussen, der mener, at det må være op til Dansk Videncenter for Tang om man ønsker at gå den vej.

- Kystdirektoratet har anbefalet os, at finde et andet sted til havbruget, de fortæller os at længere væk fra kysten, på åbent farvand vil være bedre. Problemet med det argument er desværre at ikke alle tangtyper kan vokse over det hele. Det er desværre ikke ligesom på land hvor de fleste afgrøder kan leve de fleste steder. Hvis salt eller strømforholdene er bare lidt forkerte, dør tangen med det samme, siger han.

