Kvinde flygtede efter overfald: Nu efterlyses 54-årig

Yderligere offentliggør Midt- og Vestsjællands Politi nu også et foto af den savnede, da det ikke har været muligt for politiet at finde ham primært ud fra en bekymring om, at han kunne have behov for hjælp efter hændelserne i Vig i lørdags.