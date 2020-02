Kvinde dræbt i ulykke - mand og barn kvæstet

Vagthavende ved Midt- og Vestsjælland Politi oplyser til Nordvestnyt, at to personbiler kørte frontalt ind i hinanden. Ulykken skete klokken 18:52 ud for Rosenvang under en overhaling, der endte i et frontalt sammenstød.

Føreren i den ene bil, en mand forsvandt fra stedet og blev eftersøgt af politiet. Det er uvist, om manden er flygtet eller gået derfra i choktilstand.

Den kvæstede mand og barnet blev bragt til Rigshospitalets traumecenter.

Rødhøj var spærret i flere timer mens redningsmandskabet arbejdede på stedet.