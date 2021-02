Kvikteststed holder lørdagsåbent

Af Marianne Nielsen Da Falck den 16. februar åbnede for kviktest i musikskolens lokaler i Asnæs, var det med intentionen om to ugentlige åbningsdage i hverdagene.

Men i morgen er der nu også mulighed for at få en vatpind i næsen.

Ifølge Falcks egen oversigt over teststeder og åbningstider fremgår det, at der er åbent for kviktest lørdag mellem klokken 9 og 14.