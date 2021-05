Kviktest forventes alle dage fra 1. juni

- Nu er der kviktest syv dage om ugen i de øvrige byer, men ikke i Nykøbing. Badmintonhallen er klar til at indstille sine aktiviteter fra den 1. juni, og det betyder, at den kan benyttes til test frem til, at man igen begynder at åbne op for hallen i september. Det skal lige cleares med Falck, som står for testsystemet. Det ser forholdsvis fornuftigt ud, siger Thomas Adelskov, som gør opmærksom på, at antallet af personer i Odsherred inden længe vokser til 130.000, og at der derfor vil være behov for massiv testkapacitet i lang tid endnu.